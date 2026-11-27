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पुलिस ने इसके जरिए परिजनों से संपर्क किया। शुक्रवार को बाइक सवार पप्पू और ट्रेलर चालक अभय (35) के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर बृहस्पतिवार को लोहरा में खड़िया से राखड़ लेकर बस्ती जा रहा ट्रेलर टायर फटने से अनियंत्रित हो गया। वह डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंचा और सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई।इसी दौरान वहां से गुजर रहा बाइक सवार भी आग की चपेट में आ गया। हादसे में ट्रेलर चालक मिर्जापुर निवासी अभय और बाइक सवार की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। देर रात पुलिस ने बाइक के चेचिस नंबर के आधार पर उसके मालिक का विवरण जुटाया। इसके बाद मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़न थाना क्षेत्र के खजुरी गांव के प्रधान दीपक पांडेय और नारायण देव दुबे से संपर्क किया।नारायण देव ने मृतक की पहचान अपने भाई पप्पू दुबे के रूप में की। पप्पू अविवाहित था। भाई ने बताया कि उसे बाइक राइडिंग का शौक था और वह अक्सर लंबी यात्राओं पर जाता था। इस बार वह पहली बार बनारस में देव दीपावली देखने के लिए करीब 250 किलोमीटर दूर बाइक से निकला था। वहां से लौटते समय बृहस्पतिवार दोपहर बाद अचानक उससे संपर्क टूट गया। परिवार को अनहोनी की आशंका तक नहीं थी कि वह इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया है।उधर, पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद ट्रेलर चालक अभय के मौसेरे भाई अरुण ने बताया कि अभय करीब पांच साल से राखड़ लदा वाहन चला रहा था। दीपावली और छठ पूजा के बाद पांच-छह दिन पहले ही वह घर से वाहन लेकर निकला था।