Sonebhadra News: नौकरी का झांसा देकर 55 लाख ठगने वाला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:07 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:07 PM IST
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रेलवे और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 55 लाख रुपये की ठगी करने वाले हिस्ट्रीशीटर को रायपुर पुलिस ने शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। देवरिया के एक पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को दबोच लिया।
प्रारंभिक जांच में ठगी के तार उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और राजस्थान तक जुड़े मिले हैं। आरोपी ने अब तक आठ लोगों से 55 लाख रुपये ऐंठने की बात सामने आई है। ठगी की रकम से जमीन और कार खरीदने के साथ ही नया अस्पताल खोलने की तैयारी करने की जानकारी भी मिली है। पुलिस आरोपी के गिरोह और अन्य पीड़ितों के बारे में जानकारी जुटा रही है।
एएसपी ऋषभ रूणवाल ने पुलिस लाइन में गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को देवरिया जिले के सिरवनियां-कंचनपुर निवासी दयानंद शर्मा ने रायपुर थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि रायपुर निवासी मनोज कुमार पांडेय और उसके साथियों ने उन्हें एफसीआई में असिस्टेंट (एजी-थ्री) के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 10 लाख रुपये मांगे थे।
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आरोपियों ने अलग-अलग तिथियों में नकद और बैंक खाते के जरिए 8.14 लाख रुपये ले लिए। इसके बाद उन्हें प्रवेश पत्र और नियुक्ति पत्र भी थमा दिया। दस्तावेज फर्जी होने का संदेह होने पर उन्होंने शेष दो लाख रुपये देने से मना कर दिया और दी गई रकम वापस मांगी। इस पर आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी थाना क्षेत्र के बुढ़िवार पुलिया के पास मौजूद है। प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
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प्रारंभिक जांच में ठगी के तार उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और राजस्थान तक जुड़े मिले हैं। आरोपी ने अब तक आठ लोगों से 55 लाख रुपये ऐंठने की बात सामने आई है। ठगी की रकम से जमीन और कार खरीदने के साथ ही नया अस्पताल खोलने की तैयारी करने की जानकारी भी मिली है। पुलिस आरोपी के गिरोह और अन्य पीड़ितों के बारे में जानकारी जुटा रही है।
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एएसपी ऋषभ रूणवाल ने पुलिस लाइन में गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को देवरिया जिले के सिरवनियां-कंचनपुर निवासी दयानंद शर्मा ने रायपुर थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि रायपुर निवासी मनोज कुमार पांडेय और उसके साथियों ने उन्हें एफसीआई में असिस्टेंट (एजी-थ्री) के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 10 लाख रुपये मांगे थे।
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आरोपियों ने अलग-अलग तिथियों में नकद और बैंक खाते के जरिए 8.14 लाख रुपये ले लिए। इसके बाद उन्हें प्रवेश पत्र और नियुक्ति पत्र भी थमा दिया। दस्तावेज फर्जी होने का संदेह होने पर उन्होंने शेष दो लाख रुपये देने से मना कर दिया और दी गई रकम वापस मांगी। इस पर आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी थाना क्षेत्र के बुढ़िवार पुलिया के पास मौजूद है। प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया।