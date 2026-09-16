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एक घंटा 10 मिनट में 7.5 एमएम बारिश, शहर में जलभराव; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Wed, 16 Sep 2026 09:07 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 09:07 PM IST







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बुधवार को दो राउंड में 70 मिनट हुई 7.5 एमएम बारिश ने शहर की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। बारिश के बाद मालगोदाम रोड, सकलेनाबाद, लंका, बंशीबाजार समेत शहर के अधिकांश हिस्सों में डेढ़ से दो फीट तक पानी भर गया। ... और पढ़ें

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