Sonebhadra News: रेलवे ओवरब्रिज के हाइट बीम की रेलिंग टूटकर गिरी, बाल-बाल बचे राहगीर

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सलखन। वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर सलखन स्थित रेलवे ब्रिज के नीचे सोमवार की शाम उस समय अफरातफरी मच गई, जब हाइट बीम की भारी लोहे की रेलिंग अचानक टूटकर सड़क पर जा गिरी। रॉबर्ट्सगंज से चोपन की ओर जाने वाले मार्ग पर हुई इस घटना के दौरान गनीमत रही कि रेलिंग की चपेट में कोई वाहन या राहगीर नहीं आया। इससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक तेज आवाज के साथ लोहे का भारी ढांचा सड़क पर गिरा। रेलिंग गिरते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। सड़क पर लोहे का मलबा आ जाने से कुछ देर के लिए वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने संयुक्त रूप से सड़क पर गिरे लोहे के रेलिंग को हटाकर किनारे किया। इसके बाद यातायात को सामान्य कराया जा सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे ब्रिज के हाइट बीम और उसके आसपास लगे लोहे के ढांचे की स्थिति की समय-समय पर जांच कराई जानी चाहिए। मार्ग पर दिनभर बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है। ऐसे में अगर रेलिंग किसी वाहन या राहगीर के ऊपर गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था।