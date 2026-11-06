Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Video: सीतापुर में मुंडन की खुशियां मातम में बदलीं, मां-बेटी समेत पांच की मौत, 17 घायल

Video: सीतापुर में मुंडन की खुशियां मातम में बदलीं, मां-बेटी समेत पांच की मौत, 17 घायल

Fri, 06 Nov 2026 07:48 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Fri, 06 Nov 2026 07:48 PM IST
Video: सीतापुर में मुंडन की खुशियां मातम में बदलीं, मां-बेटी समेत पांच की मौत, 17 घायल
सीतापुर के पिसावां-पिहानी मार्ग पर शुक्रवार शाम एक परिवार की खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गईं। हरदोई के पिहानी स्थित शिव मंदिर में बच्चे का मुंडन संस्कार कराकर घर लौट रहे परिवार और गांव के लोगों की ट्रैक्टर-ट्रॉली कुलहाघाट के पास हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। उस पर सवार लोग नीचे दब गए। हादसे में मां-बेटी समेत पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। इनमें छह की हालत गंभीर बताई गई है। जानकारी के अनुसार, बरगावां गांव निवासी गुड्डू के तीन वर्षीय भांजे अभी पुत्र हरिनाम का मुंडन संस्कार हरदोई जिले के पिहानी क्षेत्र के रायपुर गांव स्थित शिव मंदिर में संपन्न हुआ था। कार्यक्रम में परिवार और गांव के अन्य लोग शामिल हुए थे। संस्कार के बाद सभी ट्रैक्टर-ट्रॉली से अपने गांव बरगावां लौट रहे थे। शाम करीब छह बजे कुलहाघाट के पास हिम्मतनगर गांव के निकट पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रॉली पलट गई और उस पर सवार करीब 25 लोग नीचे दब गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

मोरिंडा में व्यापारियों से रंगदारी मांगने के आरोप, पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

Allegations of extortion from traders in Morinda; former CM Charanjit Channi raises questions about police functioning.
Chandigarh-Punjab
06 Nov 2026

धनतेरस पर कुल्लू के बाजार गुलजार, खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़

kullu dhanteras market shopping crowd
Kullu
06 Nov 2026

धनतेरस पर सिरमौर के बाजारों में उमड़ी भीड़, करोड़ों रुपये के कारोबार की उम्मीद

sirmaur nahan dhanteras shopping crowd crore business
Sirmour
06 Nov 2026

धनतेरस पर ऊना के बाजारों में उमड़ी भीड़, बर्तन-ज्वेलरी से लेकर गाड़ियों तक जमकर खरीदारी

una dhanteras market shopping crowd gold jewellery vehicles
Una
06 Nov 2026

हमीरपुर में डीसी कार्यालय के बाहर बेकाबू ट्राले ने मचाई टक्कर, छह वाहन क्षतिग्रस्त

hamirpur dc office outside trailer accident six vehicles damaged
Hamirpur (Himachal)
06 Nov 2026
विज्ञापन

महराजगंज: दीपावली-छठ पर भारत-नेपाल सीमा अलर्ट, बिना पहचान पत्र वालों को लौटाया

India-Nepal border on alert for Diwali and Chhath; those without ID cards turned back
Maharajganj
06 Nov 2026

युवा उत्सव में लोक नृत्य में बस्ती और लोकगीत में संतकबीरनगर की टीम अव्वल

In the Youth Festival, the team from Basti secured the top position in folk dance, while the team from Sant Kabir Nagar stood first in folk songs.
Basti
06 Nov 2026
विज्ञापन

देवरिया: शिक्षक निर्वाचन की मतगणना में धांधली का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग

Allegations of rigging in the counting of votes for the teachers' constituency election; demand for an impartial investigation.
Deoria
06 Nov 2026

सिद्धार्थनगर: फेमिली मार्ट में लगी आग, सामान जलकर राख

Fire breaks out at FamilyMart; goods reduced to ashes
Siddharthnagar
06 Nov 2026

देवरिया: समाजवादी पार्टी की बैठक क्षेत्र के इगूरी बाजार में बृहस्पतिवार को संपन्न हुई

A meeting of the Samajwadi Party took place on Thursday at Iguri Bazaar in the area.
Deoria
06 Nov 2026

पंजाब में पराली जलाने के 2,347 मामले, 40.37 लाख का जुर्माना

पंजाब में पराली जलाने के 2,347 मामले, 40.37 लाख का जुर्माना
Chandigarh-Punjab
06 Nov 2026

देवरिया: रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज होगी ब्लॉकस्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता

Preparations for the block-level athletics competition are complete.
Deoria
06 Nov 2026

VIDEO: एएनटीएफ और एटा पुलिस का बड़ा एक्शन, 60 लाख की हेरोइन बरामद; अंधेरे का फायदा उठाकर भागे दो तस्कर

Smugglers Flee Into Fields After Police Seize Heroin Worth Rs 60 Lakh
Etah
06 Nov 2026

फरीदकोट में सीआईडी कर्मचारी से 1.90 लाख की साइबर ठगी

Cyber fraud of Rs 1.90 lakh against a CID employee in Faridkot
Chandigarh-Punjab
06 Nov 2026

देवरिया: दिवाली-छठ पर दिल्ली-लखनऊ समेत प्रमुख रूटों पर चलेंगी 16 अतिरिक्त बसें

Roadways will increase the number of bus trips for long-distance travel during Diwali.
Deoria
06 Nov 2026

दिवाली से पहले दिल्ली में आग का तांडव: गांधी नगर की कपड़ा मार्केट में लगी आग, बुझाने पहुंचा दमकल विभाग

Fire breaks out in Gandhi Nagar textile market; fire department arrives to extinguish it
Delhi
06 Nov 2026

Video: बसपा की छह दिसंबर की रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा

Video: बसपा की छह दिसंबर की रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा
Lucknow
06 Nov 2026

Video: नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सीएम ने वितरित किए

Video: नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सीएम ने वितरित किए
Lucknow
06 Nov 2026

देवरिया: रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं की मांग को लेकर कांग्रेस-सपा का धरना

Congress and SP workers staged a protest over the dilapidated state of Barhaj railway station; they plan to launch a 'fill the jails' (jail bharo) movement on the day of the festival.
Deoria
06 Nov 2026

डीआरएम आफिस के बाहर ग्रुप डी अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन

Group D candidates staged a protest outside the DRM office.
Prayagraj
06 Nov 2026

बस्ती: रबी सीजन में खाद की किल्लत रोकने के लिए कृषि विभाग अलर्ट

Sufficient stocks of five types of fertilizers, including urea and DAP, are available; officials conducted inspections at sales outlets.
Basti
06 Nov 2026

देवरिया: किसानों की मांगों को लेकर सलेमपुर तहसील में धरना

Protest held over farmers' issues; 15-point charter of demands submitted to the Chief Minister
Deoria
06 Nov 2026

हापुड़ धनतेरस को घरों के बाहर गंदा पानी

Dirty water outside houses on Dhanteras in Hapur
Hapur
06 Nov 2026

VIDEO: स्वतंत्रता आंदोलन में अंडमान निकोबार के महत्व पर आयोजित परिचर्चा

VIDEO: स्वतंत्रता आंदोलन में अंडमान निकोबार के महत्व पर आयोजित परिचर्चा
Lucknow
06 Nov 2026

VIDEO: दीपोत्सव की झांकियों का साकेत महाविद्यालय में हुआ पूर्वाभ्यास

VIDEO: दीपोत्सव की झांकियों का साकेत महाविद्यालय में हुआ पूर्वाभ्यास
Ayodhya
06 Nov 2026

VIDEO: धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी भीड़, जमकर हुई खरीदारी, सर्राफा और बर्तन बाजार में रहा जोरदार उत्साह

VIDEO: धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी भीड़, जमकर हुई खरीदारी, सर्राफा और बर्तन बाजार में रहा जोरदार उत्साह
Ayodhya
06 Nov 2026

फरीदकोट में पराली जलाने के मामलों में प्रशासन की सख्ती, 24 किसानों के खिलाफ 10 केस दर्ज

Administration takes strict action against stubble burning in Faridkot; 10 cases registered against 24 farmers
Chandigarh-Punjab
06 Nov 2026

फरीदकोट में स्वास्थ्य विभाग की मिठाई की दुकानों पर दबिश, सैंपल भरकर जांच के लिए भेजे

Health Department conducts raids on sweet shops in Faridkot; collects samples for testing
Chandigarh-Punjab
06 Nov 2026

फिरोजपुर मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने यात्रियों की सुविधा के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी

Ferozepur Divisional Railway Manager Sanjeev Kumar provided details about the preparations made for the convenience of passengers.
Ludhiana
06 Nov 2026

धनतेरस पर अमृतसर के बाजारों में लौटी रौनक, उमड़ी खरीदारों की भीड़

Markets in Amritsar come alive on Dhanteras; crowds of shoppers turn out.
Amritsar
06 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed