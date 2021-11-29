Sitapur News: दीपोत्सव आज, छाया उल्लास, घर-आंगन जगमग

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शहर के बाजारों में गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति, पूजन सामग्री व मिष्ठान की खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ देर रात तक जुटी रही। दीपावली पर्व को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नैमिषारण्य के आचार्य रमेश चंद्र शास्त्री ने बताया कि कृष्णपक्ष की अमावस्या 8 नवंबर को सुबह करीब 11:27 बजे से शुरू होकर 9 नवंबर को दोपहर 12:31 मिनट तक रहेगी। इसलिए दीपावली का पर्व 8 नवंबर को मनाया जाएगा। क्योंकि इस दिन हमको प्रदोष काल मिल रहा है। दीप पर्व का उल्लास शनिवार से ही छा गया। जिले भर में दीपोत्सव की धूम नजर आने लगी।दिवाली की खुशियों में हर कोई सराबोर नजर आया। शहर से लेकर कस्बों तक घर व प्रतिष्ठान बिजली की झालरों से सज गए हैं। रंग-बिरंगी झालरें जब रोशन हुईं तो त्योहार की उमंग बढ़ गई। दिवाली की पूर्व संध्या पर इमारतें जगमग नजर आईं। रविवार को शुभ मुहूर्त में लोग घरों व प्रतिष्ठानों में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। दीपोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए शहर के बाजार में शनिवार को दिन भर गहमा-गहमी रही। देर रात तक खरीदारी का सिलसिला चलता रहा।गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति, पूजन सामग्री, मिट्टी के दीपक, लाई-चूरा, मिष्ठान समेत अन्य दुकानों पर खरीदारी के लिए ग्राहक जुटे रहे। अपने पसंद के हिसाब से लोगों ने खरीदारी की। देर रात तक खरीदारी का क्रम चलने से शहर में गहमा गहमी बनी रही। दीपावली का सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों में नजर आ रहा है।