Sitapur News: जिला अस्पताल में 10 बेड रिजर्व, बर्न यूनिट में अलर्ट

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दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी के दौरान आग से झुलसने, आंखों में चोट लगने और अन्य हादसों की आशंका रहती है। इसे देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली हैं। इमरजेंसी सेवाओं को विशेष रूप से सक्रिय रखा जाएगा। चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की तीन शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है, जिससे 24 घंटे मरीजों को उपचार मिल सके। अस्पताल प्रशासन ने चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी निरस्त कर दी हैं। सभी को निर्धारित समय पर ड्यूटी पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।जरूरत पड़ने पर संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सकों को तत्काल अस्पताल बुलाया जा सकेगा। बर्न यूनिट में जरूरी संसाधनों और उपचार संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर उपचार दिया जाएगा। सीएमएस डॉ. इंद्र सिंह ने बताया कि सभी इंतजाम कर लिए गए हैं।हर सीएचसी पर मौजूद रहेगी दो एंबुलेंससीएमओ डॉ. सुखरंजन समद्दर ने बताया कि दीपावली के मौके पर जिले की सभी 22 सीएचसी को पूरी तरह मुस्तैद रहने के लिए कहा गया। इस दौरान मरीजों को 24 घंटे इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए प्रत्येक सीएचसी पर दो एंबुलेंस की तैनाती भी रहेंगी। ताकि गंभीर हालत होने पर मरीज को तत्काल जिला अस्पताल रेफर किया जा सके। प्रत्येक सीएचसी पर सीएचसी अधीक्षक की मौजूदगी को भी अनिवार्य बनाया गया है।