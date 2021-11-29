Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   10 beds reserved at district hospital; burn unit on alert

Sitapur News: जिला अस्पताल में 10 बेड रिजर्व, बर्न यूनिट में अलर्ट

Sun, 08 Nov 2026 12:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sun, 08 Nov 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
10 beds reserved at district hospital; burn unit on alert
सीतापुर। दिवाली पर्व पर किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट कर दिया गया है। इसके तहत जिला अस्पताल में 10 बेड रिजर्व किए गए हैं। इसके साथ ही बर्न यूनिट में भी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, ताकि आतिशबाजी से झुलसने वाले मरीजों को तत्काल बेहतर इलाज मिल सके। विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी ऑन कॉल उपलब्ध रहने के निर्देशित किया है।
विज्ञापन

दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी के दौरान आग से झुलसने, आंखों में चोट लगने और अन्य हादसों की आशंका रहती है। इसे देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली हैं। इमरजेंसी सेवाओं को विशेष रूप से सक्रिय रखा जाएगा। चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की तीन शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है, जिससे 24 घंटे मरीजों को उपचार मिल सके। अस्पताल प्रशासन ने चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी निरस्त कर दी हैं। सभी को निर्धारित समय पर ड्यूटी पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन

जरूरत पड़ने पर संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सकों को तत्काल अस्पताल बुलाया जा सकेगा। बर्न यूनिट में जरूरी संसाधनों और उपचार संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर उपचार दिया जाएगा। सीएमएस डॉ. इंद्र सिंह ने बताया कि सभी इंतजाम कर लिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

हर सीएचसी पर मौजूद रहेगी दो एंबुलेंस
सीएमओ डॉ. सुखरंजन समद्दर ने बताया कि दीपावली के मौके पर जिले की सभी 22 सीएचसी को पूरी तरह मुस्तैद रहने के लिए कहा गया। इस दौरान मरीजों को 24 घंटे इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए प्रत्येक सीएचसी पर दो एंबुलेंस की तैनाती भी रहेंगी। ताकि गंभीर हालत होने पर मरीज को तत्काल जिला अस्पताल रेफर किया जा सके। प्रत्येक सीएचसी पर सीएचसी अधीक्षक की मौजूदगी को भी अनिवार्य बनाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed