Sitapur News: देसी बीजों के उत्पादन से महिलाओं को मिल रहा रोजगार

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सिकौहा के प्रगतिशील किसान श्रीकांत त्रिपाठी और श्वेतांक की ओर से देसी बीजों का उत्पादन और संरक्षण किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य केवल बीजों का उत्पादन करना ही नहीं, बल्कि पारंपरिक देसी बीजों को विलुप्त होने से बचाना भी है। खेती में पुराने बीजों की उपयोगिता बनाए रखने के लिए उनके संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। सिकौहा में तैयार किए जा रहे देसी बीजों की मांग जिले तक सीमित नहीं है। इन्हें कई दूसरे प्रदेशों में भी भेजा जा रहा है। इससे जिले को दूसरे राज्यों में भी पहचान मिल रही है।इस कार्य से गांव की जुड़ी महिलाएं खेती से संबंधित विभिन्न कार्यों में हाथ बंटाती हैं। बीजों को तैयार करने, उनकी छंटाई करने, सुरक्षित रखने और आगे भेजने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी रहती है। इससे महिलाओं को घर के कामकाज के साथ अपनी सुविधा के अनुसार रोजगार करने का अवसर मिल रहा है। गांव की प्रेमलता, शांति देवी, गायत्री देवी, सरिता देवी, रजनी मिश्रा आदि महिलाओं ने बताया कि इससे उन्हें प्रतिमाह पांच से 10 हजार रुपये तक आमदनी हो रही है।देसी बीजों का हो रहा संरक्षणगेहूं में सोना मोती, बंसी, खपली, चावल काठा, सरजना, बिना छिलके का जौ, देसी जौ, हरा मटर, पीला मटर, पीला मसूर आदि। धान में गौरिया, निंबुई, श्यामजीरा, विलासपुरी, मधुकुर, रमकजरी, रमकजरा, लोहाटन आदि। सरसों में पीली माही, काली माही, अगसा, किरैया और सब्जी में मेथी, धनिया, बाकला आदि बीजों का संरक्षण हो रहा है।