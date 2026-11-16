Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   VIDEO: राम के आदर्शों से जीवन जीने की कला सीखें युवा, मर्यादा और आदर्श ही उन्हें पुरुषोत्तम बनाते हैं

VIDEO: राम के आदर्शों से जीवन जीने की कला सीखें युवा, मर्यादा और आदर्श ही उन्हें पुरुषोत्तम बनाते हैं

Mon, 16 Nov 2026 07:50 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Mon, 16 Nov 2026 07:50 PM IST
VIDEO: राम के आदर्शों से जीवन जीने की कला सीखें युवा, मर्यादा और आदर्श ही उन्हें पुरुषोत्तम बनाते हैं
सीतापुर। इमलिया सुल्तानपुर में आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ व श्रीमद्भागवत कथा में सोमवार को यज्ञाचार्य गंगाधर पांडेय ने विधि-विधान से यज्ञ पूजन संपन्न कराया। संकल्पित यजमान रोहित सिंह ने भागवत पूजन किया। इसके बाद हरिद्वार से पधारे भागवत मर्मज्ञ स्वामी सत्यदेव महाराज ने कथा के चौथे दिन भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के प्राकट्य की कथा सुनाकर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। प्रवाचक ने कहा कि भगवान राम की मर्यादा और आदर्श ही उन्हें पुरुषोत्तम बनाते हैं। इसके बाद चंद्रवंश की कथा सुनाते हुए उन्होंने बताया कि कंस के अत्याचारों से त्रस्त पृथ्वी की पुकार पर भगवान विष्णु ने देवकी के आठवें पुत्र के रूप में श्रीकृष्ण के रूप में अवतार लिया। श्रीकृष्ण जन्म का प्रसंग आते ही कथा पंडाल जयकारों और भजनों से गूंज उठा। 'नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की'' के उद्घोष के बीच श्रद्धालुओं ने श्रीकृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। भक्तों ने भगवान को झूला झुलाया और बधाई गीत गाकर खुशियां मनाईं। पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूम उठे। इस अवसर पर विवेक सिंह, सौरभ, संजय श्रीवास्तव, विजय पाल, दानवीर सिंह, अभिजीत मिश्रा, समीर, मनीष और अरविंद मिश्रा सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

नाहन-कुम्हारहट्टी हाईवे पर HRTC बस खराब होने से लगा जाम, दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतारें

nahan kumarhatti highway hrtc bus breakdown traffic jam
Sirmour
16 Nov 2026

शामली: एनकाउंटर की आशंका में बुलेट प्रूफ जैकेट और बेड़ियां पहनकर कोर्ट पहुंचे लॉरेंस-गोगी गैंग के दो शूटर

Lawrence and Gogi Gang Shooters Appear in Kairana Court Wearing Bulletproof Vests and Shackles
Shamli
16 Nov 2026

बिजनौर: पावर लिफ्टिंग में अंजली त्यागी ने जीता सिल्वर मेडल, 84 किलो भार वर्ग में हासिल किया दूसरा स्थान

Anjali Tyagi Wins Silver Medal in 84 kg Category at Powerlifting Championship in Delhi
Bijnor
16 Nov 2026

गोंडा में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता का संदेश लेकर रवाना हुआ वाहन

Vehicle left with message of awareness about road safety in Gonda
Gonda
16 Nov 2026

कुंभ मेले की तैयारियों का आईजी ने लिया जायजा, अस्थायी पुलिस लाइन और यातायात प्रबंधन पर दिए निर्देश

Haridwar:IG reviews Kumbh Mela preparations, issues instructions on temporary police lines and traffic management
Haridwar
16 Nov 2026
विज्ञापन

कानपुर: विद्युत मीटर और कार में तोड़फोड़, पूर्व परिचित पर धमकी देने का आरोप

Kanpur: Electricity meter and car vandalized; former acquaintance accused of issuing threats
Kanpur
16 Nov 2026

चकेरी के बड़े पार्क में पूर्वांचल छठ पूजा का भव्य आयोजन, 28 वर्षों से निरंतर हो रहा है कार्यक्रम

Grand celebration of Chhath Puja by the Purvanchal community at the large park in Chakeri
Kanpur
16 Nov 2026
विज्ञापन

फरीदकोट में आप कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को दिखाए काले झंडे, दलित विरोधी होने का लगाया आरोप

AAP workers showed black flags to former Chief Minister Charanjit Singh Channi in Faridkot.
Chandigarh-Punjab
16 Nov 2026

मेरठ: मेडा कार्यालय में किसानों का धरना 15वें दिन भी जारी, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

Farmers' Protest at MDA Office in Meerut Continues for 15th Day
Meerut
16 Nov 2026

बिलासपुर: सीर खड्ड हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले मंत्री राजेश धर्माणी, बोले- बच्चों से संवाद बनाए रखें अभिभावक

seer khad incident rajesh dharmani meets victim families ghumarwin
Bilaspur
16 Nov 2026

सांस्कृतिक संध्या में डॉक्टरों ने बिखेरे कला के रंग, बांसुरी, मंडोलिन और सुरीले गीतों से सजा कार्यक्रम

Doctors showcased their artistic flair during a cultural evening
Kanpur
16 Nov 2026

दो महीने से वेतन नहीं मिलने पर मंडी के एसटीपी प्लांट में काम ठप, मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

mandi stp plant workers indefinite strike salary pending epf
Mandi
16 Nov 2026

कुल्लू में श्रमिक कल्याण बोर्ड कार्यालय के बाहर सीटू का प्रदर्शन, श्रमिकों की मांगों को लेकर बुलंद की आवाज

CITU Workers Protest Outside Labour Welfare Board Office in Kullu
Kullu
16 Nov 2026

चंडीगढ़ में मेगा प्लांटेशन ड्राइव, राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने किया शुभारंभ

Mega Plantation Drive in Chandigarh
Chandigarh-Punjab
16 Nov 2026

सोलन के माल रोड पर भीषण जाम, 300 मीटर का सफर तय करने में लग रहे 25 मिनट; दिनभर रेंग रहे वाहन

solan mall road traffic jam 300 meters 25 minutes
Solan
16 Nov 2026

पीलीभीत: जनगणना 2027 की स्वगणना शुरू, जागरूकता वाहन रवाना

Self-enumeration for the 2027 Census in Pilibhit
Pilibhit
16 Nov 2026

कोटा डेयरी आग: CCTV फुटेज में लेखराज की दर्दनाक मौत का मंजर, ऐसे लगी आग

Horrifying CCTV footage of the fire inside the dairy has surfaced.
Kota
16 Nov 2026

तेंदुए के खौफ से मिली राहत, वाराणसी में 25 दिन बाद पकड़ा गया तेंदुआ

Relief from the fear of a leopard: leopard captured in Varanasi after 25 days
Varanasi
16 Nov 2026

Video: केडी सिंह बाबू हॉकी प्रतियोगिता, यूपी पुलिस और पीएनबी बैंक के बीच मुकाबला

Video: केडी सिंह बाबू हॉकी प्रतियोगिता, यूपी पुलिस और पीएनबी बैंक के बीच मुकाबला
Lucknow
16 Nov 2026

VIDEO: 2027 की सत्ता के लिए भाजपा-संघ का मंथन, मथुरा में जुटे दिग्गज; सीएम योगी के आने का इंतजार

BJP RSS Leaders Gather in Mathura to Plan UP Assembly Elections 2027
Mathura
16 Nov 2026

VIDEO: महापौर ने खुद भरी जनगणना की जानकारी, 16 नवंबर से घर बैठे कर सकेंगे स्व-गणना

Mayor personally fills in census details; from November 16, citizens will be able to complete the census themselves from home
Varanasi
16 Nov 2026

वाराणसी: छठ के गीतों में खो गईं फ्रांस की लिया, व्रती महिलाओं की भक्ति देख हुईं भावुक

Varanasi Lia from France becomes immersed in Chhath songs
Varanasi
16 Nov 2026

Video: छठ पूजा घाटों की सफाई में दोहरा रवैया, झूलेलाल वाटिका में व्यवस्था पर सवाल

Video: छठ पूजा घाटों की सफाई में दोहरा रवैया, झूलेलाल वाटिका में व्यवस्था पर सवाल
Lucknow
16 Nov 2026

धौलपुर में पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान दो पक्षों में हुए संघर्ष में युवक की मौत, 10 आरोपी गिरफ्तार

Firing occurred between the supporters of two candidates for the post of Sarpanch; one youth died
Dholpur
16 Nov 2026

फरीदाबाद: स्टेट बैडमिंटन ट्रायल में बालिकाओं ने दिखाया दम, पांच खिलाड़ियों का राष्ट्रीय टीम में चयन

Five players selected for the national team following state badminton trials
Faridabad
16 Nov 2026

अखिलेश के सामने कांग्रेस की बड़ी मांग! 181 सीटों पर दावेदारी, क्या बनेगी बात?

अखिलेश के सामने कांग्रेस की बड़ी मांग! 181 सीटों पर दावेदारी, क्या बनेगी बात?
Uttar Pradesh
16 Nov 2026

जनगणना 2027: हापुड़ में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्व गणना को लेकर दी गई जानकारी

Census 2027: Officials and staff in Hapur briefed on self-enumeration
Hapur
16 Nov 2026

डाला छठ महापर्व- संगम तट पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जुटा आस्था का जन ज्वार

Chhath Mahaparv – A surge of devotion gathers at the river confluence to offer *arghya* (oblations) to the rising sun.
Prayagraj
16 Nov 2026

प्रयागराज माघ मेले में इस बार फाफामऊ की जगह अरैल में बनेंगे दो पांटून पुल

At this year’s Prayagraj Magh Mela, two pontoon bridges will be constructed at Arail instead of Phaphamau.
Prayagraj
16 Nov 2026

महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आया युवक संगम में डूबा, गोताखोर उसकी खोजबीन में जुटे हैं

A young man from Chandrapur, Maharashtra, has drowned in the Sangam; divers are engaged in the search for him.
Prayagraj
16 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed