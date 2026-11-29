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थानाध्यक्ष मोहाना दीपक कुमार ने बताया कि बर्डपुर नंबर 10 निवासी रमजान अली ने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि मोबाइल हैक होने के बाद उनके बैंक खाते से रुपये कट गए हैं। शिकायत मिलने पर मोहाना थाने की साइबर सेल टीम ने मामले की जांच की और बैंक से समन्वय स्थापित कर पूरी धनराशि वापस कराई। विज्ञापन

थानाध्यक्ष मोहाना दीपक कुमार ने बताया कि बर्डपुर नंबर 10 निवासी रमजान अली ने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि मोबाइल हैक होने के बाद उनके बैंक खाते से रुपये कट गए हैं। शिकायत मिलने पर मोहाना थाने की साइबर सेल टीम ने मामले की जांच की और बैंक से समन्वय स्थापित कर पूरी धनराशि वापस कराई।

सिद्धार्थनगर। मोबाइल हैक होने के बाद साइबर ठगी के शिकार हुए व्यक्ति के खाते में पुलिस ने 26,334 रुपये वापस करा दिए। मोहाना थाने की साइबर सेल टीम ने साइबर सेल सिद्धार्थनगर और संबंधित बैंक के सहयोग से यह कार्रवाई की।