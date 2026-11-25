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सिद्धार्थनगर: 36 गर्भवती महिलाओं की जांच में नौ में खून की कमी

अनुराग रंजन

Updated Wed, 25 Nov 2026 05:46 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 05:46 PM IST







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सिद्धार्थनगर के भनवापुर ब्लॉक स्थित सीएचसी सिरसिया में बुधवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 36 महिलाओं की जांच की गई। ... और पढ़ें

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