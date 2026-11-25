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सिद्धार्थनगर: शोहरतगढ़ के लेदवा मेले में रेल झूले का आनंद लेते दिखे बच्चे और महिलाएं

अनुराग रंजन

Updated Wed, 25 Nov 2026 11:33 AM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 11:33 AM IST







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शोहरतगढ़ के लेदवा में कार्तिक पूर्णिमा पर लगे मेले में बच्चों, युवतियों और महिलाओं ने रेल झूले का आनंद लिया। मेले में लोगों की भीड़ जुटी और उत्सव का माहौल रहा। ... और पढ़ें

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