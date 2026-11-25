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सिद्धार्थनगर: संविधान के मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाना सामूहिक जिम्मेदारी-जगदंबिका पाल
संविधान के मूल्यों, लोकतांत्रिक आदर्शों और नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 26 से 29 नवंबर तक देशभर में संविधान दिवस के कार्यक्रम आयोजित होंगे। सिद्धार्थनगर के एक स्कूल में 26 नवंबर को कार्यक्रम होगा। मंगलवार को सांसद जगदंबिका पाल ने प्रेसवार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संविधान के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और उन्हें दैनिक जीवन में अपनाना जरूरी है।
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