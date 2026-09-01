फर्श पर सो रहे दंपती को सांप ने डंसा, रास्ते में दोनों की मौत

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कोतवाली क्षेत्र के हरिवंशपुर चौकी के पास सोमवार रात फर्श पर सो रहे पति-पत्नी की सर्पदंश से मौत हो गई। जहरीले सांप ने पति की आंख के पास और पत्नी के हाथ में डंस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन दोनों को अस्पताल ले गए, लेकिन सिद्धार्थनगर से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया।

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