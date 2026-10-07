{"_id":"6ac6479d66b3c251070bf0b1","slug":"video-sharavasata-ma-bjal-garana-sa-yavaka-ka-mata-satha-gabhara-nprpa-sa-jhalsa-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रावस्ती में बिजली गिरने से युवक की मौत, साथी गंभीर रूप से झुलसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
श्रावस्ती में बिजली गिरने से युवक की मौत, साथी गंभीर रूप से झुलसा
यूपी के श्रावस्ती में बुधवार को राप्ती नदी में बिजली गिरी। इस दौरान मछली पकड़ रहे कुछ लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली।
घटना सोनवा थाना क्षेत्र के वैभी गांव के पास की है। हरदत्त नगर गिरंट क्षेत्र के ग्राम पंचायत गौसपुर के मजरा हरद्वारी निवासी राजेश कुमार (31) बुधवार को गांव के ही पृथ्वीराज (36), चन्केश (34), तालेराम (30), धर्मदास (33) और रामसमुझ (35) के साथ सोनवा क्षेत्र के ग्राम नरायनपुर के मजरा बैभी गांव के पास राप्ती नदी में मछली पकड़ने गए थे। इसी दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई।
सभी लोग बारिश से बचने का प्रयास कर रहे थे, तभी अचानक बिजली गिरने से राजेश कुमार गंभीर रूप से झुलस गए। लोग जब तक कुछ कर पाते तब तक उनकी मौत हो गई। वहीं, उनका साथी चन्केश भी बिजली की चपेट में आकर झुलस गया। हादसे के बाद साथियों ने फोन से राजेश के परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और सोनवा पुलिस को सूचना दी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।