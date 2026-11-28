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श्रावस्ती। निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत शनिवार को जिले के 921 मतदेय स्थलों पर विशेष शिविर लगाए गए। यहां बीएलओ ने मतदाता सूची पढ़कर सुनाई और विभिन्न फार्म भरवाए। अभियान की गुणवत्ता परखने के लिए डीएम मनोज कुमार राय ने मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि 17 नवंबर को मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन किया जा चुका है। इसमें संशोधन के लिए 16 दिसंबर तक का समय निर्धारित है। शिविर रविवार को भी आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। वहीं, मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे।