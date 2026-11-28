विज्ञापन

तराई में ठंड ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में ही लोग ठंड से ठिठुरने लगे हैं। सुबह और शाम के साथ रात में भी ठंड बढ़ रही है। अब कोहरे ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। शनिवार सुबह कम दृश्यता के कारण सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को हुई। उन्हें स्कूल पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठंड से बचाव के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में जगह-जगह लोग अलाव तापते नजर आए।मौसम में बदलाव के चलते ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. एनएन पांडेय ने बताया कि सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में दर्द, सिरदर्द और मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायतें बढ़ रही हैं। बच्चों में वायरल संक्रमण का खतरा भी अधिक है। दिन में गर्मी और रात में ठंड के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने ठंडी चीजों और बहुत ठंडे पानी के सेवन से बचने, पौष्टिक व स्वच्छ भोजन करने की सलाह दी। बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़े पहनाएं और सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाएं। गुनगुना पानी पिलाएं। तबीयत खराब होने पर खुद दवा लेने के बजाय सीएचसी या जिला अस्पताल में चिकित्सक से परामर्श लें।