Shamli: अंकित बालियान के परिजनों से मिले सरधना विधायक अतुल प्रधान, परिजनों को बंधाया ढांढस

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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के बाद रविवार को सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान शामली के बंतीखेड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अंकित बालियान को श्रद्धा सुमन अर्पित किये। इसके साथ ही अंकित के पिता और अन्य परिजनों से मुलाकात कर उनको ढांढस बंधाया। विधायक अतुल प्रधान ने इस मामले में भाजपा को कठघरे में खड़ा करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।

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