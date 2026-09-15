Shamli News: ऊर्जा निगम के दो लाइनमैन समेत तीन निलंबित

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विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता रवींद्र कुमार ने कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। वहीं, संबंधित आउटसोर्स कंपनी की ओर से तीनों कर्मचारियों को सेवा से हटाने का पत्र भी जारी किया गया है।जानकारी के अनुसार डुढार बिजलीघर से जुड़ी विद्युत लाइन को बिना निर्धारित विभागीय स्वीकृति, स्वीकृत एस्टीमेट और शुल्क जमा कराए शिफ्ट किए जाने की शिकायत मिली थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने प्राथमिक जांच कराई।जांच में आउटसोर्स लाइनमैन सतीश, नीरज और कुली विक्रम की भूमिका सामने आई। इसके बाद तीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। nनिजी लाभ के लिए नियमों की अनदेखी का आरोप : आरोप है कि लाइन शिफ्टिंग का काम विभागीय प्रक्रिया पूरी किए बिना कराया गया। इससे विभागीय राजस्व को नुकसान होने के साथ ही विद्युत सुरक्षा मानकों की अनदेखी का मामला भी सामने आया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि लाइन शिफ्टिंग जैसे संवेदनशील कार्य में नियमों का पालन नहीं होने से हादसे का खतरा भी बना रहता है।