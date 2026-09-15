फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Instructions to stop the salary of Social Welfare Officer

Shamli News: समाज कल्याण अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश

Tue, 15 Sep 2026 01:31 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 15 Sep 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
Instructions to stop the salary of Social Welfare Officer
शामली। जिलाधिकारी आलोक यादव की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर आधारित विकास एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा में सामने आया कि कार्य पूरा होने के बाद भी पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया। इस पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

डीएम ने विभागवार समीक्षा करते हुए खराब प्रगति मिलने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए सुधार के निर्देश दिए। बैठक से नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता अनुपस्थित मिले। डीएम ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। संतोषजनक फीडबैक नहीं मिलने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थानाभवन के प्रभारी चिकित्साधिकारी, एबीएसए थानाभवन, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अधिशासी अधिकारी एलम और चकबंदी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन

बैठक में फैमिली आईडी की भी समीक्षा की गई। पंचायती राज, स्वास्थ्य, आईसीडीएस और लोक निर्माण विभाग समेत अन्य विभागों को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति करने के निर्देश दिए गए। निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य समय से पूरा कराने को कहा। राजस्व कार्यों की समीक्षा में आबकारी, खनन, वन, राज्य कर, विद्युत, सिंचाई, गन्ना विभाग और एआरटीओ को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ब्रजेन्द्र शुक्ल, अपर जिलाधिकारी सत्येन्द्र सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. तृतीय कुमार सक्सेना आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed