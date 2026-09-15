Shamli News: सिटी में आज

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जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।



प्रशिक्षण

बनत स्थित बीआरसी कार्यालय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन सुबह 10 बजे से।



रक्तदान शिविर

उत्तर प्रदेश डिप्लोमा महासंघ की ओर से बनत स्थित कार्यालय पर रक्तदान शिविर दोपहर 11 बजे से।

धरना

गन्ना समिति परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का नौवां दिन दोपहर 2 बजे से।

प्रवचन