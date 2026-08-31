शामली: अंकित के परिजनों से मिले जयंत सिंह, बोले- दो हत्यारे ढेर, बाकी पर भी होगी कार्रवाई

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शामली के बंतीखेड़ा निवासी गायक अंकित बालियान के दो हत्यारों सुमित और मोहित को पुलिस व एसटीएफ ने सोमवार तड़के ढेर कर दिया। इस मामले में दो बदमाश सत्यम और आर्यन अभी फरार है। इस एनकाउंटर के बाद रालोद मुखिया चौधरी जयंत सिंह बंतीखेड़ा पहुंचे और अंकित के पिता सतबीर फौजी व अन्य परिजनों से मुलाकात की। जयंत ने कहा कि सरकार इस मामले पर पूरी तरह गंभीर है। आज दो हत्यारों को एनकाउंटर में मारा गया है, बाकी हत्यारों और साजिश करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा।

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