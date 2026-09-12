शामली: लॉरेंस बिश्नोई को पति मानने वाली महिला बाउंसर गिरफ्तार, पदाधिकारी दी थी जान से मारने की धमकी

पुलिस ने जांच के बाद जयपुर के विजयनगर में रहने वाली महिला बिंदु देवी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि महिला मूल रूप से बिहार के बक्सर की रहने वाली है। पति से आठ साल पहले तलाक होने के बाद वह जयपुर में रह रही थी और मॉल आदि में बाउंसर का काम करती थी।



एसपी के अनुसार, महिला ने सोशल मीडिया पर यू-ट्यूबर नीरज की वीडियो देखी थी। उसका कहना था कि वीडियो में मुकुल लॉरेंस के बारे में अपशब्द कह रहा था। इसके बाद महिला ने सोशल मीडिया से नीरज का नंबर लेकर उसे और मुकुल को लॉरेंस के बारे में कुछ भी कहने पर जान से मारने की धमकी दी।



पुलिस ने महिला के पास से वह मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिससे धमकी दी गई थी। महिला ने पुलिस के सामने कहा कि पति से तलाक के बाद से ही वह लॉरेंस को अपना पति मानती है। वह आज तक उससे नहीं मिली, लेकिन यदि किसी ने लॉरेंस के बारे में कुछ कहा तो वह उसे सबक सिखाएगी।