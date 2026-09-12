Shamli News: मिड-डे मील अब सरसों के तेल से बनेगा

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बीएसए संतोष कुमार ने सभी विद्यालयों को निर्देश जारी कर भोजन की गुणवत्ता, रसोई की साफ-सफाई और खाद्यान्न के सुरक्षित रखरखाव में लापरवाही नहीं बरतने को कहा है। रसोईघर को साफ रखने और तैयार भोजन को खुले में नहीं रखने के निर्देश दिए गए हैं। भोजन में इस्तेमाल किया गया बचा हुआ तेल दोबारा प्रयोग नहीं किया जाएगा। खाद्यान्न को भी स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखना होगा।जिन विद्यालयों में कुर्सी-मेज की व्यवस्था है, बच्चों को उसी पर भोजन कराया जाएगा। अन्य विद्यालयों में मैट का प्रयोग अनिवार्य होगा। भोजन के दौरान बच्चों की स्वच्छता और सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। बीएसए ने कहा कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।