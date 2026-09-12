Shamli News: सर्पदंश से पीड़ित बकरे को लेकर लेकर सीएचसी पहुंचा युवक
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 12 Sep 2026 01:15 AM IST
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शामली। शहर के मोहल्ला सलेक विहार निवासी उजेफा शुक्रवार दोपहर अपने बकरे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा। युवक ने चिकित्सक से कहा कि उसके बकरे को सुबह खेत में सांप ने डस लिया। वह गिड़गिड़ाया कि मरीज को छोड़कर पहले बकरे को एंटीस्नेक वेनम वैक्सीन लगा दो। चिकित्साधीक्षक डॉ. दीपक कुमार ने कहा कि यह इंसानों का अस्पताल है, यहां पशुओं का इलाज नहीं होता। बकरे के इलाज के लिए पशु चिकित्सालय ले जाओ। उजेफा ने बताया कि उसे पशु अस्पताल वालों ने ही सीएचसी पर भेजा है। इसके बाद युवक बकरे को ले गया।
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