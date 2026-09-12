शामली: गंगेरू में 17 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध मौत, हत्या की सूचना पर पुलिस पहुंची; शव पोस्टमार्टम को भेजा

फॉरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में किशोरी के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं।



पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा मौत का कारण

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एएसपी सुमित ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किशोरी की मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।