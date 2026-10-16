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shamli: कलेक्ट्रेट पर किसानों का धरना, गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग, फसल नुकसान के मुआवजे और बिजली समस्याओं के समाधान की उठाई आवाज
शामली कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। बाबा राजेंद्र के नेतृत्व में किसानों ने मांग की कि शुगर मिलों के चालू होने से पहले गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाए। किसानों ने बारिश और खराब मौसम से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने, बिजली बिलों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने और आवारा पशुओं से फसलों को बचाने की भी मांग उठाई। किसानों ने प्रशासन से समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने की अपील की।
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