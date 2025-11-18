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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 16 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Fri, 16 Oct 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 16-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

12:59 AM, 16-Oct-2026

Muzaffarnagar News: भाजपा छोड़,आज सपा में शामिल होंगे राजपाल सैनी

Leaving the BJP, Rajpal Saini will join the SP today.
Leaving the BJP, Rajpal Saini will join the SP today. और पढ़ें
12:59 AM, 16-Oct-2026

Saharanpur News: दुकानों पर छापा, मोबाइल कंपनी के नाम पर बिक रहा डुप्लीकेट सामान जब्त

Shops raided; counterfeit goods being sold under the name of a mobile company seized. और पढ़ें
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12:57 AM, 16-Oct-2026

Saharanpur News: जल भराव में घंटों फंसी रही प्रसूता को लेकर आई एंबुलेंस

An ambulance carrying a woman in labor remained stuck for hours in waterlogged conditions. और पढ़ें
12:55 AM, 16-Oct-2026

Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

Today's events और पढ़ें
12:37 AM, 16-Oct-2026

मेरठ: रविता और उसके प्रेमी को आज मिलेगी सजा, पति अमित की हत्या कर सर्पदंश दिखाने के लिए सांप से डसवाया

Meerut: Ravita and her lover to be sentenced today; they had her husband, Amit, bitten by a snake
बहसूमा में अमित कश्यप की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसके बाद बिस्तर पर जिंदा सांप छोड़ दिया, जिसने 10 बार काटा। फिर सर्पदंश का शोर मचा दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल ने राज खोल दिया।  और पढ़ें
12:37 AM, 16-Oct-2026

मुजफ्फरनगर: भाजपा छोड़कर आज सपा में शामिल होंगे राजपाल सैनी, मीरपुर से माने जा रहे टिकट के दावेदार

Muzaffarnagar: Rajpal Saini to leave BJP and join SP today; seen as a contender for the ticket from Mirapur.
बसपा से राज्यसभा सांसद और विधायक रहे राजपाल सैनी पूर्व में भाजपा के साथ ही रालोद और सपा में भी रहे। एक बार फिर वह सपाई होने जा रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव से इस संबंध में बात हो गई है।  और पढ़ें
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12:29 AM, 16-Oct-2026

Bijnor News: सुबह की सैर कर रहे दुकानदार की कार की टक्कर से मौत

Shopkeeper on morning walk dies after being hit by car और पढ़ें
12:28 AM, 16-Oct-2026

Bijnor News: संदेह के घेरे में 33 करोड़ का कारोबार, 551 व्यापारियों को जीएसटी नोटिस

33 crore worth of business under suspicion, GST notices to 551 traders और पढ़ें
12:27 AM, 16-Oct-2026

सहारनपुर: बनर्जी मार्केट में छापा, ब्रांडेड के नाम पर बेचे जा रहे थे डुप्लीकेट मोबाइल और पार्ट्स

Saharanpur: Raid at Banerjee Market; counterfeit mobile phones and parts were being sold
दिल्ली की टीम ने शहर कोतवाली पुलिस के साथ बनर्जी मार्केट में कार्रवाई की। यहां 200 से अधिक डुप्लीकेट चार्जर, केबल, बैक पैनल कवर समेत अन्य सामान बरामद किया गया। दुकानदारों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है।  और पढ़ें
12:26 AM, 16-Oct-2026

Bijnor News: आंधी के साथ बारिश, फसल और पारा दोनों गिरे

Rain accompanied by storm, crops and mercury both fell और पढ़ें
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