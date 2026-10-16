यूपी बोर्ड : रटने के बजाय समझ और विश्लेषण की होगी परख

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इसी के साथ इस बार बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र प्रारूप में बदलाव किया जा रहा है। नए प्रारूप में विद्यार्थियों की केवल किताबी जानकारी और याद करने की क्षमता के साथ विषय की समझ, उसके अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजनात्मक क्षमता को भी परखा जाएगा।बोर्ड ने नए प्रारूप के आधार पर मॉडल प्रश्नपत्र तैयार किए हैं। पहले चरण में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र विषयों के मॉडल प्रश्नपत्र तैयार किए गए हैं।विभाग की ओर से प्रधानाचार्यों को इन मॉडल प्रश्नपत्रों के आधार पर विद्यार्थियों को अभ्यास कराने के निर्देश दिए गए हैं। नए प्रश्नपत्र में ज्ञान और बोध से जुड़े 17.5 प्रतिशत, अनुप्रयोग क्षमता से जुड़े 35 प्रतिशत और विश्लेषण क्षमता से जुड़े 22 प्रतिशत प्रश्न होंगे। मूल्यांकन और सृजनात्मक क्षमता से संबंधित चार-चार प्रतिशत प्रश्न निर्धारित किए गए हैं।पहले प्रश्नपत्रों में ज्ञान पर 20 प्रतिशत, बोध और अनुप्रयोग पर 30-30 प्रतिशत तथा कौशल आधारित 20 प्रतिशत प्रश्न होते थे। नए प्रारूप में पाठ्यक्रम के सभी खंडों से प्रश्न पूछे जाएंगे।