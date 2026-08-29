शामली: अंकित बालियान के गांव पहुंचे डीएम और एसएसपी, बोले- हत्यारों तक पहुंच चुकी है पुलिस

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प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी शनिवार को अंकित बालियान के गांव बंतीखेड़ा पहुंचे। जिलाधिकारी आलोक यादव और पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने अंकित के पिता सतबीर फौजी और अन्य परिजनों से मुलाकात की। अधिकारियों ने परिवार का दुख साझा करते हुए उन्हें हरसंभव मदद और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। डीएम और एसपी ने कहा कि घटना को लेकर पुलिस की कई टीमें अलग-अलग स्तर पर जांच कर रही हैं। संदिग्धों से पूछताछ के साथ सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी पड़ताल की जा रही है। जांच में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं और पुलिस हत्यारों के काफी करीब पहुंच चुकी है।

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