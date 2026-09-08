{"_id":"6aa004e6e73c26b8540c3893","slug":"shamli-three-masked-miscreants-knocked-a-female-teacher-off-her-moving-scooter-by-striking-her-with-a-stick-2026-09-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शामली: चलती स्कूटी पर डंडा मारकर शिक्षिका को गिराया, गले से चेन तोड़कर भाग गए तीन बदमाश, ढंक रखे थे चेहरे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन उच्च प्राथमिक विद्यालय रायपुर में कार्यरत स्कूटी सवार शिक्षिका दुर्गा देवी से मंगलवार दोपहर रायपुर-मोर माजरा मार्ग पर तीन नकाबपोश बदमाशों ने डंडा मारकर करीब 10 ग्राम वजन की सोने की चेन लूट ली और ईख के खेत में भाग गए। शिक्षिका विद्यालय की छुट्टी के बाद थानाभवन जा रही थी।

शिक्षिका दुर्गा देवी ने बताया कि विद्यालय की छुट्टी के बाद मंगलवार दोपहर करीब सवा दो बजे स्कूटी से थानाभवन स्थित अपने घर जा रही थीं। रायपुर-मोर माजरा के बीच ईख के खेत से तीन बदमाश निकले और डंडे के बल पर उनकी स्कूटी को रोक लिया। इस दौरान शिक्षिका लड़खड़ाते हुए स्कूटी समेत सड़क पर गिर गई। तीनों बदमाशों ने अपने मुंह कपड़े से लपेट रखे थे।



विज्ञापन

विज्ञापन

शिक्षिका ने बताया कि इसी दौरान बदमाशों ने उसके गले से सोने की चेन तोड़ ली। शिक्षिका के शोर मचाने पर पीछे से स्कूल वैन को आता देखकर बदमाश गन्ने के खेत में घुसकर भाग गए। शिक्षिका ने वारदात की सूचना डायल-112 पर पुलिस को दी। बदमाशों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच बताई गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और खेतों में आरोपियों की तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चल सका।



विज्ञापन