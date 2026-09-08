सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण: मस्जिद कमेटी प्रबंधन की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई रिट, सरकार को बनाया विपक्षी

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कलक्ट्रेट मस्जिद ध्वस्तीकरण का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। मंगलवार को मस्जिद कमेटी प्रबंधन की तरफ से हाईकोर्ट में रिट दाखिल की गई है। मस्जिद कमेटी प्रबंधन के अधिवक्ता बाबर वसीम ने बताया कि शनिवार को प्रशासन द्वारा कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को बिना किसी नोटिस और आदेश के ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद मस्जिद प्रबंधन कमेटी द्वारा अधिवक्ताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया। अधिवक्ताओं से सलाह करने के बाद मस्जिद के मुतव्वली तनवीर अहमद की ओर से हाईकोर्ट में मंगलवार दोपहर रिट दाखिल की गई है।