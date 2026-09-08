Shamli News: घर में घुसकर जेवर और 1.35 लाख रुपये ठगे
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 08 Sep 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
बिडौली। अहमदगढ़ गांव में सफाई करने के बहाने घर में घुसे चार युवक और दो महिलाओं ने महिला से सोने की चेन, अंगूठी और करीब 1.35 लाख रुपये ठग लिए। ग्रामीणों ने उनकी तलाश की लेकिन वे नहीं मिल पाए।
गांव निवासी रजनीश शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छह सितंबर को वे किसी काम से बाहर गया था। घर में पत्नी और बेटी थी। रविवार दोपहर करीब ढ़ाई बजे अनजान चार युवक और दो महिलाएं उसके घर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने उसकी पत्नी रितु रानी को घर की साफ-सफाई करने की बात कहकर विश्वास में लिया।
इसके बाद उसे बहला-फुसलाकर सोने की चेन, अंगूठी और करीब 1.35 लाख रुपये लेकर भाग गई। जांच अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
गांव निवासी रजनीश शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छह सितंबर को वे किसी काम से बाहर गया था। घर में पत्नी और बेटी थी। रविवार दोपहर करीब ढ़ाई बजे अनजान चार युवक और दो महिलाएं उसके घर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने उसकी पत्नी रितु रानी को घर की साफ-सफाई करने की बात कहकर विश्वास में लिया।
विज्ञापन
इसके बाद उसे बहला-फुसलाकर सोने की चेन, अंगूठी और करीब 1.35 लाख रुपये लेकर भाग गई। जांच अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन