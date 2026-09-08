Shamli News: घर में घुसकर जेवर और 1.35 लाख रुपये ठगे

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गांव निवासी रजनीश शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छह सितंबर को वे किसी काम से बाहर गया था। घर में पत्नी और बेटी थी। रविवार दोपहर करीब ढ़ाई बजे अनजान चार युवक और दो महिलाएं उसके घर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने उसकी पत्नी रितु रानी को घर की साफ-सफाई करने की बात कहकर विश्वास में लिया।इसके बाद उसे बहला-फुसलाकर सोने की चेन, अंगूठी और करीब 1.35 लाख रुपये लेकर भाग गई। जांच अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।