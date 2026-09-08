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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 8 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Tue, 08 Sep 2026 02:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 08-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

02:02 AM, 08-Sep-2026

Baghpat News: छह शवों का पंचनामा भरने व पोस्टमार्टम में लग गया पूरा दिन

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02:00 AM, 08-Sep-2026

Baghpat News: चाचा आपके बिना मन नहीं लगेगा, कहकर शुगड़पाल को ले गए थे भतीजे

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02:00 AM, 08-Sep-2026

Baghpat News: हम आराम से बैठे थे, अचानक झटका लगते ही उछलकर नीचे गिरे, जान निकल गई

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01:59 AM, 08-Sep-2026

Baghpat News: गूगल मैप ने कराया 19 साल बाद इतना बड़ा हादसा

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01:55 AM, 08-Sep-2026

Baghpat News: पांच साल के साथ कुकर्म करने वाले को दस साल की सजा

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01:54 AM, 08-Sep-2026

Meerut News: ब्रह्मपुरी में जहरीला पदार्थ खाने से अधेड़ की मौत

Middle-aged man dies after consuming poisonous substance in Brahmapuri. और पढ़ें
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01:52 AM, 08-Sep-2026

गबन प्रकरण : बैंक के गेट पर उपभोक्ताओं का चार घंटे तक धरना-प्रदर्शन

Embezzlement case: Consumers stage a four-hour sit-in at the bank gate
करीब दो करोड़ रुपये के गबन में तीन माह बाद भी रकम वापस न मिलने से आक्रोशित उपभोक्ताओं ने सोमवार को बैंक के मुख्य गेट पर चार घंटे तक धरना-प्रदर्शन किया। और पढ़ें
01:50 AM, 08-Sep-2026

Saharanpur News: प्लॉट दिलाने के नाम पर सेना के जवान से एक लाख की धोखाधड़ी

Army soldier defrauded of 1 lakh on the pretext of securing a plot. और पढ़ें
01:49 AM, 08-Sep-2026

Shamli News: घर में घुसकर जेवर और 1.35 लाख रुपये ठगे

अहमदगढ़ गांव में सफाई करने के बहाने घर में घुसे चार युवक और दो महिलाओं ने महिला से सोने की चेन, अंगूठी और करीब 1.35 लाख रुपये ठग लिए। और पढ़ें
01:48 AM, 08-Sep-2026

Saharanpur News: विद्युत निगम और पुलिसकर्मियों के रवैये पर आक्रोश, भेजा ज्ञापन

Outrage over the attitude of the electricity corporation and police personnel; memorandum submitted. और पढ़ें
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