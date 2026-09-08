Live
Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 8 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:30 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 08-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
विज्ञापन
लाइव अपडेट
02:02 AM, 08-Sep-2026
Baghpat News: छह शवों का पंचनामा भरने व पोस्टमार्टम में लग गया पूरा दिन
02:00 AM, 08-Sep-2026
Baghpat News: चाचा आपके बिना मन नहीं लगेगा, कहकर शुगड़पाल को ले गए थे भतीजेcrime news और पढ़ें
विज्ञापन
02:00 AM, 08-Sep-2026
Baghpat News: हम आराम से बैठे थे, अचानक झटका लगते ही उछलकर नीचे गिरे, जान निकल गईcrime news और पढ़ें
01:59 AM, 08-Sep-2026
Baghpat News: गूगल मैप ने कराया 19 साल बाद इतना बड़ा हादसाcrime news और पढ़ें
01:55 AM, 08-Sep-2026
Baghpat News: पांच साल के साथ कुकर्म करने वाले को दस साल की सजाcourt news और पढ़ें
01:54 AM, 08-Sep-2026
Meerut News: ब्रह्मपुरी में जहरीला पदार्थ खाने से अधेड़ की मौतMiddle-aged man dies after consuming poisonous substance in Brahmapuri. और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:52 AM, 08-Sep-2026
गबन प्रकरण : बैंक के गेट पर उपभोक्ताओं का चार घंटे तक धरना-प्रदर्शन
01:50 AM, 08-Sep-2026
Saharanpur News: प्लॉट दिलाने के नाम पर सेना के जवान से एक लाख की धोखाधड़ीArmy soldier defrauded of 1 lakh on the pretext of securing a plot. और पढ़ें
01:49 AM, 08-Sep-2026
Shamli News: घर में घुसकर जेवर और 1.35 लाख रुपये ठगेअहमदगढ़ गांव में सफाई करने के बहाने घर में घुसे चार युवक और दो महिलाओं ने महिला से सोने की चेन, अंगूठी और करीब 1.35 लाख रुपये ठग लिए। और पढ़ें
01:48 AM, 08-Sep-2026