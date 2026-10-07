{"_id":"6ac6113b08303ec52d0ec31e","slug":"video-rajput-community-protests-against-sp-mp-ramji-lal-suman-in-thanabhawan-over-rana-sanga-remarks-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामजीलाल सुमन के थानाभवन पहुंचने पर राजपूत समाज ने दिखाए काले झंडे, राणा सांगा पर बयान को लेकर विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रामजीलाल सुमन के थानाभवन पहुंचने पर राजपूत समाज ने दिखाए काले झंडे, राणा सांगा पर बयान को लेकर विरोध
शामली के थानाभवन में किसान इंटर कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का राजपूत उत्थान सभा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। प्रदर्शन का नेतृत्व सभा के प्रदेश अध्यक्ष अनुरेश पुंडीर ने किया। प्रदर्शनकारियों ने वर्ष 2025 में राणा सांगा को लेकर सुमन की टिप्पणी पर नाराजगी जताई और कहा कि उनका विरोध आगे भी जारी रहेगा। पुलिस-प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद रही। राणा सांगा पर टिप्पणी को लेकर सुमन पहले सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रख चुके हैं और कहा था कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।