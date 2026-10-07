{"_id":"6ac6113b08303ec52d0ec31e","slug":"video-rajput-community-protests-against-sp-mp-ramji-lal-suman-in-thanabhawan-over-rana-sanga-remarks-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामजीलाल सुमन के थानाभवन पहुंचने पर राजपूत समाज ने दिखाए काले झंडे, राणा सांगा पर बयान को लेकर विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शामली के थानाभवन में किसान इंटर कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का राजपूत उत्थान सभा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। प्रदर्शन का नेतृत्व सभा के प्रदेश अध्यक्ष अनुरेश पुंडीर ने किया। प्रदर्शनकारियों ने वर्ष 2025 में राणा सांगा को लेकर सुमन की टिप्पणी पर नाराजगी जताई और कहा कि उनका विरोध आगे भी जारी रहेगा। पुलिस-प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद रही। राणा सांगा पर टिप्पणी को लेकर सुमन पहले सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रख चुके हैं और कहा था कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था।

... और पढ़ें