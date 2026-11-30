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तीनों चीनी मिलों से जुड़े हजारों किसानों को अब तक गन्ने के भाव का इंतजार है। मिलों की ओर से जो गन्ना आपूर्ति की पर्चियां जारी की जा रही हैं, उन पर मूल्य दर्ज नहीं होने से किसानों में नाराजगी है। किसानों का कहना है कि बिना भाव तय हुए उन्हें अपनी फसल चीनी मिलों को देने की मजबूरी है।किसानों के अनुसार खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल, सिंचाई और मजदूरी की लागत लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद गन्ने का नया मूल्य घोषित नहीं किया गया है। किसानों ने सरकार से गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है।जिलाधिकारी से मिलेंगे किसानकिसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सवित मलिक ने कहा कि पर्ची पर गन्ना मूल्य नहीं लिखा होने से किसान भ्रमित है। इस मामले को लेकर डीएम से मिला जाएगा। किसान कालिंदर मलिक का कहना है कि भुगतान में देरी से अगली फसल की तैयारी और घरेलू खर्च प्रभावित होते हैं। कहा कि पर्ची पर गन्ना मूल्य लिखा होना चाहिए।जिला गन्ना अधिकारी रणजीत सिंह का कहना है कि गन्ना मूल्य शासन स्तर से घोषित किया जाना है। मूल्य घोषित होते ही किसानों को इसकी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल जिले की चीनी मिलों में पेराई सत्र शुरू हो चुका है और गन्ने की आपूर्ति जारी है।