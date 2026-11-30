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टीम ने जाह्नवी की मां और पूर्व प्रधान बबली से करीब दो घंटे तक पूछताछ करने के साथ जाह्नवी के संपर्कों, गतिविधियों और रोहतक में सक्रिय गिरोह से उसके संबंधों के बारे में जानकारी जुटाई।पुलिस जाह्नवी के सन्नी रिटोलिया के संपर्क में रहने और मुखबिरी की जांच कर रही है। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि जाह्नवी किन लोगों के संपर्क में थी। रोहतक के गिरोह से उसका क्या संबंध है और वह किस कारण से गिरोह से जुड़ी। nपरिवार की हर गतिविधि पर नजर : एसपी ने बताया कि चाैहरे हत्याकांड में मामले की जांच के लिए रोहतक पुलिस की एक टीम बहावड़ी में डेरा डाले हुए है और जाह्नवी के परिजनों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। टीम द्वारा परिवार के सदस्यों से पूछताछ भी की जा रही है।