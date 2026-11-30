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जिला विद्यालय निरीक्षक ऐश्वर्या जायसवाल ने बताया कि जिले के समस्त राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन और संस्कृत विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं। पात्र शिक्षक माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर आवेदन संबंधी अभिलेख अपलोड कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद शिक्षकों को आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसकी दो प्रतियां तैयार करनी होंगी। इन प्रतियों को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कराना होगा। सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने यहां कार्यरत शिक्षकों को इसकी जानकारी दें और समय सीमा में आवेदन प्रक्रिया पूरी कराएं, ताकि पात्र शिक्षक पुरस्कार चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकें।