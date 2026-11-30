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नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद संगल ने बताया कि शिव मूर्ति चौक के पास फाउंटेन निर्माण पर 4,23,660 रुपये, वीवी डिग्री कॉलेज के पास वाटरफॉल पर 7,67,518 रुपये और सुभाष चौक पर 7,65,968 रुपये खर्च होंगे। बुढ़ाना रोड पर एचडीएफसी बैंक के पास वाटरफॉल के लिए 7,85,095 रुपये और बैंड मार्केट पुल के पास 7,78,026 रुपये निर्धारित किए गए हैं।इसके अलावा अब्दुल हमीद स्मारक के पास फाउंटेन पर 7,83,732 रुपये, सैनी मूर्ति के पास 7,69,618 रुपये, बड़ा बाजार प्रवेश द्वार पर 7,74,065 रुपये और अंबेडकर पार्क के पास 7,92,997 रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। मंडी तिराहे पर वाटरफॉल के लिए 7,65,275 रुपये और मंडी के पास 9,03,024 रुपये निर्धारित किए गए हैं।फाउंटेन और वाटरफॉल बनने के बाद इनके नियमित संचालन, सफाई और मरम्मत की व्यवस्था भी जरूरी होगी। पानी की उपलब्धता और बिजली खर्च के साथ पानी की बर्बादी रोकने के लिए रिसाइक्लिंग व्यवस्था पर ध्यान देना होगा।