बेहतर अनुभव के लिए एप चुनें।
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   The festival of Rakhi has arrived in Shahjahanpur markets are bustling with Marwari Punjabi, and bracelet style Rakhis taking center stage

शाहजहांपुर: आया राखी का त्योहार, बाजार हुआ गुलजार मारवाड़ी-पंजाबी और ब्रेसलेट राखी छाई

Geetesh Saxena गीतेश सक्सेना
Updated Tue, 25 Aug 2026 08:19 PM IST
The festival of Rakhi has arrived in Shahjahanpur markets are bustling with Marwari Punjabi, and bracelet style Rakhis taking center stage
भाई और बहन के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा। शाहजहांपुर में त्योहार को लेकर बाजार गुलजार होने लगा है। राखियों की दुकानें सजने के साथ ही मारवाड़ी, पंजाबी, पीएम मोदी व योगी की तस्वीर वाली राखी भी धूम मचाने के लिए तैयार हैं। वहीं फैमिली राखी भी बाजार में छाई हुई है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। रक्षाबंधन के नजदीक आने के बाद बाजारों में राखी की दुकानें सजने लगी हैं। शहर के सदर बाजार, चौक, जलालनगर बजरिया, मंडी समेत कई स्थानों पर राखी की दुकानें सजना शुरू हो गई हैं। जबकि बड़े दुकानदारों ने राखियों की बड़ी खेप मंगाई है। मंडी स्थित व्यापारी शिवाजी गुप्ता ने बताया कि बाजार में मारवाड़ी राखी 30 से 100 रुपये में उपलब्ध हैं। एक ओंकार लिखी पंजाबी राखी भी खूब पसंद की जा रही है। यह 30 से 400 रुपये तक बिक रही है। अमेरिकन डायमंड राखी 150 से 800, लुम्बा राखी पेयर 100 से 800 रुपये में बिक रही हैं। जर्किन की राखी भी युवतियां पसंद कर रही हैं। यह 50 से 200 रुपये में उपलब्ध हैं। लुम्बा राखी 30 रुपये से चार सौ रुपये में बिक रही हैं। कड़े वाली लेडिज राखी और ब्रासलेट 50 से 400 रुपये में बिक रहा है। इसी तरह सामान्य तरीके की फैंसी कलकत्ते वाली राखी पांच से 500 रुपये में उपलब्ध है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

नकाबपोश आरोपियों ने की मारपीट, रुपयों से भरा बैग लूटकर भागे

Masked assailants assaulted gas agency manager and fled after looting a bag full of cash
Ballia
25 Aug 2026

रामपुर बुशहर: लवी मेला नगर परिषद के अधीन करने की मांग, हाउस में प्रस्ताव पारित

rampur lavi mela municipal council proposal cm meeting
Rampur Bushahar
25 Aug 2026

बिलासपुर: हवाण धर्म परिवर्तन विवाद में ग्रामीणों ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग, डीसी को सौंपा ज्ञापन

hawan religious conversion dispute two fir impartial inquiry demand
Bilaspur
25 Aug 2026

फतेहाबाद में आपातकाल वार्ड में डॉक्टर और स्टाफ टीम के सवालों का नहीं दे पाए जवाब, ब्लड बैंक में पंखे तक खराब मिले

In Fatehabad, the doctor and staff team were unable to answer questions in the emergency ward, and even the fans in the blood bank were found to be out of order.
Fatehabad
25 Aug 2026

जालंधर में ओवरलोड स्कूल मिनी बस पकड़ी, अंदर बैठे थे 30 बच्चे

Overloaded school mini-bus caught in Jalandhar; 30 children were inside.
Jalandhar
25 Aug 2026
विज्ञापन

कानपुर: महाराजपुर थाने में पीस कमेटी की बैठक, बारावफात जुलूस को लेकर एडीसीपी पूर्वी ने दिए निर्देश

Kanpur Peace Committee meeting at Maharajpur Police Station
Kanpur
25 Aug 2026

कानपुर: उत्पीड़न से त्रस्त युवक का खौफनाक कदम, पुलिस और प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप

Kanpur Youth driven to desperate act by harassment levels serious allegations against police and village head
Kanpur
25 Aug 2026
विज्ञापन

फतेहाबाद में होली पर हुए झगड़े की रंजिश में पांच बहनों के भाई की तलवार मारकर हत्या

Brother of five sisters hacked to death with a sword in Fatehabad over a grudge stemming from a Holi dispute.
Fatehabad
25 Aug 2026

बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 20वें दिन भी जारी, ठेका कर्मियों ने भी दिया समर्थन

Sanitation workers' strike in Bahadurgarh continues for the 20th day; contractual workers also extend support.
Jhajjar/Bahadurgarh
25 Aug 2026

दिल्ली में छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज के विरोध में हांसी में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन

Youth Congress protest in Hansi against the recent lathi-charge on students in Delhi.
Hisar
25 Aug 2026

नारनौल में अवैध कॉलोनी पर चला पीला पंजा, दो एकड़ में छह डीपीसी और तीन चहारदीवारी ध्वस्त

Demolition drive against illegal colony in Narnaul; six DPC structures and three boundary walls razed across two acres.
Mahendragarh/Narnaul
25 Aug 2026

सोलन में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई, फोरलेन से हटाई गईं रेहड़ियां-फड़ियां

solan chambaghat illegal encroachment four lane action
Solan
25 Aug 2026

अपराजिता-100 मिलियन स्माइल अभियान: बेटियों को लक्ष्य तय कर आगे बढ़ने का संदेश, एचएएस अधिकारी ने साझा किया संघर्ष का सफर

bilaspur aparajita career counselling has officer babita dhiman
Bilaspur
25 Aug 2026

काकादेव में ओपन जिम पार्क बदहाल, लाखों के उपकरण पड़े-पड़े खा रहे जंग

Open Gym Park in Kakadeo Turns Dilapidated, Exercise Equipment Rusting
Kanpur
25 Aug 2026

सेल्फी पॉइंट पर उगी जंगली घास, छह महीने से नहीं हुई सफाई

Wild Grass Engulfs Kanpur Selfie Point, No Cleaning for Six Months
Kanpur
25 Aug 2026

कानपुर: लाखों खर्च कर बनाए पब्लिक टॉयलेट, पानी के बिना बेकार हो रही सुविधा

No Water in Municipal Public Toilet, Residents Face Inconvenience
Kanpur
25 Aug 2026

मंडी में भाजयुमो का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का पुतला फूंका; पुलिस से हुई छीनाझपटी

mandi bjym protest cm effigy burnt sukhu government employment
Mandi
25 Aug 2026

सिरमौर: राखी के रंगों से सजे नाहन के बाजार, खरीदारी के लिए उमड़ी महिलाएं

nahan rakhi market raksha bandhan shopping sirmaur
Sirmour
25 Aug 2026

रक्षाबंधन और बारावफात को लेकर औरैया में सुरक्षा कड़ी, पुलिस ने किए पुख्ता इंतजाम

Auraiya Police Tightens Security Ahead of Raksha Bandhan and Barawafat Processions
Auraiya
25 Aug 2026

ऊना में ग्रामीण महिलाओं ने सजाए राखी के स्टॉल, हाथ से तैयार उत्पादों को मिल रहा बाजार

una mc park rakhi stalls rural women nrlm
Una
25 Aug 2026

अयोध्या में बारिश ने बिगाड़ी प्रदेशीय विद्यालयी प्रतियोगिता की व्यवस्था, पंडाल से टपका पानी

अयोध्या में बारिश ने बिगाड़ी प्रदेशीय विद्यालयी प्रतियोगिता की व्यवस्था, पंडाल से टपका पानी
Ayodhya
25 Aug 2026

VIDEO: हाथों में थामा कटोरा...कलेक्ट्रेट गेट पर दिव्यांगों ने मांगी भीख, एमजी रोड हुआ जाम; देखने वालों के थम गए कदम

Disabled Protesters Seek Alms at Agra Collectorate, MG Road Jammed
Agra
25 Aug 2026

जीरा में फल और जूस की दुकान में लगी आग, सामान जलकर राख

Fire breaks out at a fruit and juice shop in Jeera; goods reduced to ashes.
Chandigarh-Punjab
25 Aug 2026

मंडी: जोगिंदरनगर से सुगमता केंद्र सोलन शिफ्ट करने पर भड़का आक्रोश, शहर में निकली विरोध रैली

jogindernagar sugamta kendra solan shift protest rally
Mandi
25 Aug 2026

बबेरू फायरिंग मामले में सभी नामजद आरोपी गिरफ्तार, तमंचा बरामद

Banda Firing Case: All Named Accused Arrested, Country-Made Pistol Recovered
Banda
25 Aug 2026

यमुनानगर में महिला आयोग की सदस्य ने महिला थाना और वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण

member of Women's Commission inspected women's police station and One Stop Centre in Yamunanagar
Yamuna Nagar
25 Aug 2026

जालंधर के डीआर स्टूडियो में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग

Massive fire breaks out due to short circuit at Jalandhar's DR Studio.
Jalandhar
25 Aug 2026

यातायात चौराहे पर डॉ. राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा हटाने का विरोध

Protest against the removal of Dr. Rajendra Prasad's statue from the traffic intersection.
Gorakhpur
25 Aug 2026

सोलन: बसाल हेलीपैड पर वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रायल, नियमों पर खरा उतरने वालों को मिला लाइसेंस

basal helipad solan driving licence trial rto
Solan
25 Aug 2026

शाहजहांपुर: शिव बरात में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, झांकियों ने मोहा मन

Devotees throng Shiva Baraat tableaux captivate hearts in Shahjahanpur
Shahjahanpur
25 Aug 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

एप में पढ़ें

Followed