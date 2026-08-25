शाहजहांपुर: आया राखी का त्योहार, बाजार हुआ गुलजार मारवाड़ी-पंजाबी और ब्रेसलेट राखी छाई

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भाई और बहन के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा। शाहजहांपुर में त्योहार को लेकर बाजार गुलजार होने लगा है। राखियों की दुकानें सजने के साथ ही मारवाड़ी, पंजाबी, पीएम मोदी व योगी की तस्वीर वाली राखी भी धूम मचाने के लिए तैयार हैं। वहीं फैमिली राखी भी बाजार में छाई हुई है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। रक्षाबंधन के नजदीक आने के बाद बाजारों में राखी की दुकानें सजने लगी हैं। शहर के सदर बाजार, चौक, जलालनगर बजरिया, मंडी समेत कई स्थानों पर राखी की दुकानें सजना शुरू हो गई हैं। जबकि बड़े दुकानदारों ने राखियों की बड़ी खेप मंगाई है। मंडी स्थित व्यापारी शिवाजी गुप्ता ने बताया कि बाजार में मारवाड़ी राखी 30 से 100 रुपये में उपलब्ध हैं। एक ओंकार लिखी पंजाबी राखी भी खूब पसंद की जा रही है। यह 30 से 400 रुपये तक बिक रही है। अमेरिकन डायमंड राखी 150 से 800, लुम्बा राखी पेयर 100 से 800 रुपये में बिक रही हैं। जर्किन की राखी भी युवतियां पसंद कर रही हैं। यह 50 से 200 रुपये में उपलब्ध हैं। लुम्बा राखी 30 रुपये से चार सौ रुपये में बिक रही हैं। कड़े वाली लेडिज राखी और ब्रासलेट 50 से 400 रुपये में बिक रहा है। इसी तरह सामान्य तरीके की फैंसी कलकत्ते वाली राखी पांच से 500 रुपये में उपलब्ध है।

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