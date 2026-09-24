Shahjahanpur News: उमस भरी रात में 72 गांवों को सिर्फ तीन घंटे नसीब हुई बिजली

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कुर्रियाकलां। उमस भरी गर्मी में मंगलवार की रात सिर्फ तीन घंटे बिजली आपूर्ति मिलने से लोग परेशान हो उठे। आपात कटौती के कारण 24 घंटे में सिर्फ सात-आठ घंटे बिजली मिलने से लोगों की नियमित दिनचर्या प्रभावित होने के साथ फसलों की सिंचाई भी बाधित हो रही है। चौहनापुर विद्युत उपकेंद्र से जुड़े लगभग 72 गांवों के हजारों उपभोक्ता बिजली संकट से बेहाल हैं। इस बारे में विधायक अरविंद सिंह ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से भेंट कर उन्हें बता चुके हैं कि चौहनापुर उपकेंद्र के जमौर, भैंसटा कलां, मदनापुर, बंथरा और पाली फीडर से जुड़े गांवों आठ घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने ऊर्जा मंत्री से बिजली कटौती में कमी करके 18 से 20 घंटे बिजली आपूर्ति किए जाने की मांग की, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। विद्युत निगम के एसडीओ सौरभ शाक्य के अनुसार इन दिनों विद्युत उत्पादन में कमी के कारण लखनऊ नियंत्रण कक्ष के निर्देश पर कटौती की जा रही है और जल्द ही आपूर्ति में सुधार होगा। संवाद