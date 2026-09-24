Shahjahanpur News: दहेज हत्या में गिरफ्तार पति और सास अदालत से भेजे गए जेल
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 24 Sep 2026 01:16 AM IST
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जलालाबाद। रुस्तमपुर चक गांव में विवाहिता ममता की दहेज की खातिर हत्या की आरोप में गिरफ्तार उसकी सास रेखा और पति राहुल को पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश किया। वहां से आरोपी मां-बेटा को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
रुस्तमपुर चक में सोमवार शाम ममता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। उसका शव कमरे में फंदे से लटका मिला था। ममता के भाई रवि ने दहेज की मांग पूरी न होने पर बहन की हत्या कर शव लटका देने का आरोप लगाते हुए उसके पति और सास समेत ससुर वीरपाल, ननद नेहा और देवर डेविड के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि राहुल और उसकी मां रेखा को उनके घर से गिरफ्तार कर अदालत के जरिए जेल भेज दिया गया और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। संवाद
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रुस्तमपुर चक में सोमवार शाम ममता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। उसका शव कमरे में फंदे से लटका मिला था। ममता के भाई रवि ने दहेज की मांग पूरी न होने पर बहन की हत्या कर शव लटका देने का आरोप लगाते हुए उसके पति और सास समेत ससुर वीरपाल, ननद नेहा और देवर डेविड के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि राहुल और उसकी मां रेखा को उनके घर से गिरफ्तार कर अदालत के जरिए जेल भेज दिया गया और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। संवाद
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