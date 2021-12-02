Shahjahanpur News: रोजा सहकारी गन्ना समिति ने कमाया 38.76 करोड़ रुपये लाभ

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बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह ने बताया कि समिति ने गत पेराई सत्र में समिति ने मिल को 84.46 लाख क्विंटल गन्ने की आपूर्ति कर यह वित्तीय लाभ कमाया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 66,442 किसान समिति से बतौर सदस्य जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों के लिए रोटावेटर, स्प्रेयर और मल्चर आदि मशीनें सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही किसानों को 66.27 लाख रुपये ऋण भी दिया गया है। बैठक में विधायक अरविंद कुमार सिंह, भाजपा की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक लालचंद्र उपाध्याय आदि मौजूद रहे। संवाद

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रोजा। सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड ने पेराई सत्र 2025-26 में चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति कर 38.76 करोड़ रुपये का सकल लाभ अर्जित किया है। समिति की मंगलवार को गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केंद्र में हुई वार्षिक साधारण सभा में यह निष्कर्ष निकला।