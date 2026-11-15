{"_id":"6af96db064c2b4beec049c3f","slug":"video-observing-women-will-offer-arghya-to-the-setting-sun-on-chhath-puja-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: महापर्व छठ का तीसरा दिन, आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी व्रती महिलाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शाहजहांपुर: महापर्व छठ का तीसरा दिन, आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी व्रती महिलाएं
शाहजहांपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ पर 36 घंटे का निर्जला व्रत शनिवार को खरना पूजन के साथ शुरू हुआ। व्रती महिलाएं आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी। इसके लिए घाटों पर सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थीं। सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पर्व का समापन होगा। खन्नौत नदी के लोधीपुर स्थित घाट पर छठ पूजा की व्यवस्थाएं की गई हैं। नगर निगम साफ-सफाई समेत अन्य इंतजाम दुरुस्त कर रहा है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को घाट का निरीक्षण कर निर्देश दिए। पूर्वांचल महासभा सेवा समिति के अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्र ने इसे भारतीय संस्कृति का पर्व बताया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।