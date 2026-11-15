Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   158 patients examined in eye camp, 25 confirmed cataract

Shahjahanpur News: नेत्र शिविर में 158 मरीजों की जांच, 25 में मोतियाबिंद की पुष्टि

Sun, 15 Nov 2026 01:11 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Sun, 15 Nov 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
158 patients examined in eye camp, 25 confirmed cataract
सेहरामऊ दक्षिणी के गांव अकबरपुर में विधायक अरविंद सिंह की उप​स्थिति में शिविर में आंखों की जांच
सेहरामऊ दक्षिणी। गांव अकबरपुर स्थित नर्मदेश्वर मंदिर परिसर में शनिवार को निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया। डॉ. श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल की टीम ने 158 मरीजों की आंखों की जांच की। इनमें 25 मरीजों में मोतियाबिंद की पुष्टि हुई।
विज्ञापन

जय बाबा कालसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित शिविर का विधायक अरविंद सिंह ने उद्घाटन किया। चयनित मरीजों को ऑपरेशन के लिए अस्पताल भेजा गया। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष भरत सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed