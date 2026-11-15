Shahjahanpur News: लोहे की रॉड से हमला कर दो भाइयों को किया घायल, रिपोर्ट दर्ज

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गांव निवासी राहुल के अनुसार, वह रात करीब साढ़े आठ बजे बाजार से बाइक से घर लौट रहा था। गांव के पास कुलदीप ने उसे रोककर गाली-गलौज करते हुए सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। भाई बचाने पहुंचा तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया और उसका मोबाइल तोड़ दिया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर दोनों घायलों को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है। संवाद

जलालाबाद। गांव शुक्लामई में शुक्रवार रात लोहे की रॉड से हमला कर दो भाइयों को घायल कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।