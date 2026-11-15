Shahjahanpur News: गंगा एक्सप्रेसवे के अंडरपास के पास से चार लाख की केबल चोरी

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उन्होंने बताया कि उबरिया और कलक्टरगंज के पास फ्लाईओवर व अंडरपास के आसपास भूमिगत हाईटेंशन लाइन डाली गई थी। पांच अक्तूबर, 15 अक्तूबर और एक नवंबर को चोर केबल व अन्य उपकरण चोरी कर ले गए। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद

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जलालाबाद। गंगा एक्सप्रेसवे के अंडरपास के आसपास से चोर तीन बार में करीब चार लाख रुपये की बिजली केबल और उपकरण चोरी कर ले गए। बिजली निगम के अवर अभियंता जगदीश सिंह ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।