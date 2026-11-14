शाहजहांपुर: जाली नोट छापने के लिए प्रिंटर लेकर घूमता था गैंग, बाजारों में चलाती थी महिला

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शाहजहांपुर में पुलिस ने जाली नोट छापने और खपाने वाले एक गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने साथ प्रिंटर और अन्य उपकरण लेकर चलते थे। यह गिरोह हरदोई के पिहानी में नोट खपाने के बाद बरेली के नवाबगंज में जाली नोट चलाने की योजना बना रहा था, लेकिन रास्ते में ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार आरोपियों में नवाबगंज निवासी मोहम्मद आकिल शामिल है। आकिल की पत्नी रीना बाजारों में जाली नोट खपाती थी। पुलिस अधीक्षक नगर देवेंद्र कुमार ने इस गिरोह का खुलासा किया।

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