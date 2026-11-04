{"_id":"6aeb0093b77ee3db9b05cdae","slug":"video-dm-expresses-displeasure-over-poor-quality-road-construction-in-shahjahanpur-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: सड़क के घटिया निर्माण पर डीएम ने जताई नाराजगी, कार्रवाई की चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शाहजहांपुर: सड़क के घटिया निर्माण पर डीएम ने जताई नाराजगी, कार्रवाई की चेतावनी
शाहजहांपुर में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को नगर निगम क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने घटिया गुणवत्ता पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी। एमनजई जलालनगर में सीसी रोड की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं मिली। डीएम ने कार्यदायी संस्था के अभियंता से नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जांच में अनियमितता मिलने पर एफआईआर दर्ज कराकर जेल भेजने की चेतावनी दी। जिलाधिकारी ने मुख्य अधिशासी अभियंता को सड़क की विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि खराब गुणवत्ता पर जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।