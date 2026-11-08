Shahjahanpur News: नरक चतुर्दशी पर यम का दीया जलाया, सुख-समृद्धि की कामना की

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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यमदीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और परिवार पर यमराज की कृपा बनी रहती है। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से दीपक जलाकर यमराज और भगवान धन्वंतरि का स्मरण किया। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और कल्याण की प्रार्थना की। श्री रुद्रबाला धाम के पंडित कान्हा कृष्ण ने बताया कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की संध्या को घर के बाहर दीपदान करने से सुख-शांति और सकारात्मकता का संचार होता है।

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शाहजहांपुर। दीपावली की पूर्व संध्या पर नरक चतुर्दशी पर यम का दीया जलाकर सुख समृद्धि की कामना की गई। महिलाओं ने सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए घरों के बाहर दक्षिण दिशा की ओर यमराज के निमित्त दीपक जलाए।